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Протягом дня окупанти 8 разів обстріляли Нікопольщину, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. російські загарбники 8 разів обстріляли Нікопольщину, що на Дніпропетровщині. Накривали вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Цитата

"Вісім разів за день росіяни гатили по Нікопольщині. Накривали вогнем з "Градів" та важкої артилерії, - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Деталі

російські окупанти тричі обстріляли місто Нікополь. Поранені п’ятеро чоловіків від 44 до 60 років. Четверо людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна людина проходить лікуання амбулаторно.

"У місті пошкоджені промислове підприємство, 14 приватних будинків, 13 господарських споруд, газопроводи", - йдеться у повідомленні.

Також під удар потрапила Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка, яка наразі знаходиться в лікарні, за інформацією її стан задовільний.

Внаслідок обстрілів був понівечені ліцей, 5 приватних будинків, господарська споруда та лінія електропередач.

До цього, ворог поцілив також по Марганецькій та Мирівській громадах. Від обстрілу останньої постраждав 43-річний чоловік. Побиті 2 приватні будинки, господарська споруда та авто. Наразі наслідки атак уточнюються.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що росіяни вдарили по промисловому підприємству в Нікополі, було поранено трьох працівників.

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