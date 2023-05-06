Протягом дня окупанти 8 разів обстріляли Нікопольщину, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. російські загарбники 8 разів обстріляли Нікопольщину, що на Дніпропетровщині. Накривали вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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"Вісім разів за день росіяни гатили по Нікопольщині. Накривали вогнем з "Градів" та важкої артилерії, - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
Деталі
російські окупанти тричі обстріляли місто Нікополь. Поранені п’ятеро чоловіків від 44 до 60 років. Четверо людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одна людина проходить лікуання амбулаторно.
"У місті пошкоджені промислове підприємство, 14 приватних будинків, 13 господарських споруд, газопроводи", - йдеться у повідомленні.
Також під удар потрапила Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка, яка наразі знаходиться в лікарні, за інформацією її стан задовільний.
Внаслідок обстрілів був понівечені ліцей, 5 приватних будинків, господарська споруда та лінія електропередач.
До цього, ворог поцілив також по Марганецькій та Мирівській громадах. Від обстрілу останньої постраждав 43-річний чоловік. Побиті 2 приватні будинки, господарська споруда та авто. Наразі наслідки атак уточнюються.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що росіяни вдарили по промисловому підприємству в Нікополі, було поранено трьох працівників.