В течение дня оккупанты 8 раз обстреляли Никопольщину, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. российские захватчики 8 раз обстреляли Никопольщину, что на Днепропетровщине. Накрывали огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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"Восемь раз за день россияне били по Никопольщине. Накрывали огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии, - сообщил председатель Днепропетровской ОГА.
Детали
российские оккупанты трижды обстреляли город Никополь. Ранены пятеро мужчин от 44 до 60 лет. Четыре человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один человек проходит лечение амбулаторно.
"В городе повреждены промышленное предприятие, 14 частных домов, 13 хозяйственных построек, газопроводы", - говорится в сообщении.
Также под удар попала Покровская громада. Пострадала 63-летняя женщина, которая сейчас находится в больнице, по информации ее состояние удовлетворительное.
В результате обстрелов был изуродованы лицей, 5 частных домов, хозяйственная постройка и линия электропередач.
К этому, враг попал также по Марганецкой и Мировской громадам. От обстрела последней пострадал 43-летний мужчина. Побиты 2 частных дома, хозяйственная постройка и авто. Сейчас последствия атак уточняются.
Напомним
Ранее сообщалось, что россияне ударили по промышленному предприятию в Никополе, были ранены трое работников.