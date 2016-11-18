Процес заміни паспортів-книжок на нові ID-картки триватиме щонайменше чотири роки
Київ • УНН
КИЇВ-ВІННИЦЯ. 18 листопада. УНН. Процес заміни паспортів-книжок на нові ID-картки триватиме щонайменше протягом чотирьох років, бо це процес − планомірний, і поспішати із заміною документів не слід. Про це під час прес-конференції повідомив начальник управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області Борис Наливайко, передає УНН-Центр.
“Паспорт громадянина України у формі ID-картки має електронний безконтактний носій. До нього вноситься інформація, зазначена на лицьовому та зворотному боці паспорта, біометричні дані, параметри особи, тобто відцифрований образ обличчя та відцифрований підпис особи. А також − дані щодо забезпечення захисту інформації. До безконтактного носія може бути внесена додаткова змінна інформація, передбачена Законом, мається на увазі електронний підпис особи, цивільний стан та медичні дані”, − розповів Б.Наливайко.