Процес заміни паспортів-книжок на нові ID-картки триватиме щонайменше чотири роки

“Паспорт громадянина України у формі ID-картки має електронний безконтактний носій. До нього вноситься інформація, зазначена на лицьовому та зворотному боці паспорта, біометричні дані, параметри особи, тобто відцифрований образ обличчя та відцифрований підпис особи. А також − дані щодо забезпечення захисту інформації. До безконтактного носія може бути внесена додаткова змінна інформація, передбачена Законом, мається на увазі електронний підпис особи, цивільний стан та медичні дані”, − розповів Б.Наливайко.