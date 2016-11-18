Процесс замены паспортов-книг на новые ID-карты продлится минимум четыре года

"Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты имеет электронный бесконтактный носитель. В него вносится информация, указанная на лицевой и обратной стороне паспорта, биометрические данные, параметры лица, то есть оцифрованного изображения лица и оцифрованного подписи. А также - данные по обеспечению защиты информации. К бесконтактного носителя может быть внесена дополнительная переменная информация, предусмотренная Законом, имеется в виду электронная подпись лица, гражданское состояние и медицинские данные ", - рассказал Б.Наливайко.