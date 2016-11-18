Процесс замены паспортов-книг на новые ID-карты продлится минимум четыре года
Киев • УНН
КИЕВ-ВИННИЦА. 18 ноября. УНН. Процесс замены паспортов-книг на новые ID-карты продлится минимум в течение четырех лет, потому что это процесс - планомерный, и спешить с заменой документов не следует. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник управления Государственной миграционной службы Украины в Винницкой области Борис Наливайко, передает УНН-Центр .
"Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты имеет электронный бесконтактный носитель. В него вносится информация, указанная на лицевой и обратной стороне паспорта, биометрические данные, параметры лица, то есть оцифрованного изображения лица и оцифрованного подписи. А также - данные по обеспечению защиты информации. К бесконтактного носителя может быть внесена дополнительная переменная информация, предусмотренная Законом, имеется в виду электронная подпись лица, гражданское состояние и медицинские данные ", - рассказал Б.Наливайко.