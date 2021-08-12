Протистояння авторитаризму: Байден проведе саміт "лідерів за демократію"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент США Джо Байден запросив лідерів держав і громадянського суспільства на міжнародний віртуальний саміт “лідерів за демократію”, який запланований на 9-10 грудня. На зустрічі, в якій, крім глав держав і урядів, пропонується брати участь представникам громадянського суспільства, приватного сектора і філантропам, будуть обговорюватися “зобов’язання і ініціативи по трьом головним темам: протистояння авторитаризму, боротьба з корупцією і просування поваги до демократії”, йдеться в повідомленні Білого дому, оприлюдненій в середу, 11 серпня, передає УНН.

Що відомо

Деталі, що стосуються запрошених держав, поки невідомі, проте запланована конференція може стати альтернативою самітів країн “великої двадцятки” (G20), в яких беруть участь найбільш економічно розвинені держави незалежно від форми правління і, зокрема, такі авторитарні країни, як Китай і Саудівська Аравія, зазначає агентство AFP .

Загроза для демократії

У повідомленні Білого дому зазначається, що “виклик нашого часу полягає в тому, щоб показати, що демократії покращують життя власних громадян і здатні боротися з найсерйознішими світовими проблемами”. У майбутньому році планується провести новий саміт “лідерів за демократію”, щоб “продемонструвати успіхи, досягнуті при виконанні взятих на себе зобов’язань”.

Нагадаємо

Президент Байден в лютому заявив на Мюнхенській міжнародній конференції з питань безпеки, що авторитарні устремління створюють загрозу для демократії в усьому світі. 

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