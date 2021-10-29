Проти СБУшників, які затримали співробітника ДБР Бугая, порушили кримінальну справу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Співробітники СБУ, які 21 жовтня у центрі Києва затримали начальника одного з відділів та оперативного співробітника ДБР Олександра Бугая, перевищили службові повноваження. Про це стало відомо зі звернення адвоката Сергія Хальзєва до в.о. директора ДБР Олексія Сухачова.
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Зокрема, адвокат повідомив про насильство щодо Бугая, а також провокацію підкупу. “Під час затримання співробітники СБУ застосували насильство до Бугая і завдали йому тілесних ушкоджень”, — йдеться у зверненні.
За фактом звернення ДБР внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст. 365 КК України — перевищення влади чи службових повноважень працівниками правоохоронних органів. Розпочато досудове розслідування.