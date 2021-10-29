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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Проти СБУшників, які затримали співробітника ДБР Бугая, порушили кримінальну справу

Київ • УНН

 • 30549 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Співробітники СБУ, які 21 жовтня у центрі Києва затримали начальника одного з відділів та оперативного співробітника ДБР Олександра Бугая, перевищили службові повноваження. Про це стало відомо зі звернення адвоката Сергія Хальзєва до в.о. директора ДБР Олексія Сухачова.

Проти СБУшників, які затримали співробітника ДБР Бугая, порушили кримінальну справу

Деталі

Зокрема, адвокат повідомив про насильство щодо Бугая, а також провокацію підкупу. “Під час затримання співробітники СБУ застосували насильство до Бугая і завдали йому тілесних ушкоджень”, — йдеться у зверненні.

За фактом звернення ДБР внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст. 365 КК України — перевищення влади чи службових повноважень працівниками правоохоронних органів. Розпочато досудове розслідування.

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