Проти СБУшників, які затримали співробітника ДБР Бугая, порушили кримінальну справу

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Зокрема, адвокат повідомив про насильство щодо Бугая, а також провокацію підкупу. “Під час затримання співробітники СБУ застосували насильство до Бугая і завдали йому тілесних ушкоджень”, — йдеться у зверненні.

За фактом звернення ДБР внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст. 365 КК України — перевищення влади чи службових повноважень працівниками правоохоронних органів. Розпочато досудове розслідування.