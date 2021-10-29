Против СБУшников, которые задержали сотрудника ГБР Бугая, открыли уголовное дело

Детали

В частности, адвокат сообщил о насилии в отношении Бугая, а также провокации подкупа. “Во время задержания сотрудники СБУ применили насилие к Бугаю и нанесли ему телесные повреждения”, — говорится в обращении.

По факту обращения ГБР внесла в Единый реестр досудебных расследований ведомости о совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Начато досудебное расследование.