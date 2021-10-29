Против СБУшников, которые задержали сотрудника ГБР Бугая, открыли уголовное дело
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Сотрудники СБУ, которые 21 октября в центре Киева задержали начальника одного из отделов и оперативного сотрудника ГБР Александра Бугая, превысили служебные полномочия. Об этом стало известно из обращения адвоката Сергея Хальзева к и.о. директора ГБР Алексею Сухачову.
Детали
В частности, адвокат сообщил о насилии в отношении Бугая, а также провокации подкупа. “Во время задержания сотрудники СБУ применили насилие к Бугаю и нанесли ему телесные повреждения”, — говорится в обращении.
По факту обращения ГБР внесла в Единый реестр досудебных расследований ведомости о совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Начато досудебное расследование.