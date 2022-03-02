Проти резолюції ООН щодо агрессії Росії проголосували лише 5 країн: перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Агресія проти України" проголосвало всього 5 країн. Про це написав у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
Цитата
"Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь, Еритрея - це єдині країни, які проголосували проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Агресія проти України". Так виглядає самотність Росії у світі", - написав міністр.
Деталі
Він зауважив, що 141 держава ООН проголосувала за резолюцію. Це рекордна з 2014 року кількість голосів за українську резолюцію. При тому що текст максимально жорсткий. Як зазначив міністр, "так виглядає антивоєнна коаліція за Україну".
"Резолюція констатує наявність агресії, вимагає від Росії припинити вогонь та вивести війська з Україна за межі її міжнародно визнаних кордонів, тобто включно з Кримом і ОРДЛО. Ця резолюція є не лише важливим політичним сигналом ізоляції Росії та фіксацією її злочинів, у тому числі агресії. Її також використають у міжнародних судах. Ми переможемо", - додав міністр.
Раніше
Як писав УНН, у середу ввечері Генеральна Асамблея ООН прийняла історичну резолюцію із засудженням російської агресії проти України.