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Проти Майдану планувалося залучити близько 1,5 тис. армійського спецназу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У проведенні антитерористичної операції проти активістів Майдану в лютому 2014 року планувалося залучити близько 1,5 тис. солдатів армійського спецназу. Про це сьогодні під час допиту в режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Оболонському районному суду Києва заявив колишній Командуючим ВМС України, екс-начальник Генерального штабу Юрій Ільїн, передає кореспондент УНН.

Проти Майдану планувалося залучити близько 1,5 тис. армійського спецназу

"З бесіди з міністроом оборони я усвідомив, що військово-політична обстановка в країні загрозлива. У 11 областях захоплені держустанови. У Львівській та Івано-Франківській областях у великій кількості захоплено зброю. Міністром оборони також мені було повідомлено, що Міністерству оборони доведено розпорядження від антитерористичного центру СБУ на приведення готовності сил по боротьбі з тероризмом в підвищений стан", - сказав Ільїн.

За його словами, в залежності від розвитку ситуації керівництвом АТЦ могло бути прийнято рішення на проведення АТО в окремих регіонах України. При цьому Генеральним штабом були вже підготовлені документи на залучення окремих військових частин, які будуть задіяні в разі проведення антитерористичної операції.

"Це були підрозділи 25-ї окремої парашутно-десантної бригади, це були підрозділи окремого батальйону морської піхоти. Всього там повинно було бути близько 1000-1500 чоловік особового складу, підрозділу 801-го загону специального призначення ... Я віддав вказівки на підготовку частин до підвищення готовності та готовності бути в повному спорядженні, але без боєприпасів і техніки. Люди планувалися бути залучені на охорону громадських об'єктів і військових об'єктів ", - зауважив Ільїн.

Він підкреслив, що після підписання угоди між Януковичем і опозицією була дана команда на відбій антитерористичної операції і підвищеної боєготовності.

Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва розпочав допит колишнього командувача Військово-морських сил України Юрія Ільїна в справі за звинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, на попередньому засіданні 18 квітня суд допитав як свідка народного депутата Михайла Добкіна.

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