Протести у США: влада планує надіслати додаткові федеральні сили у Портленд, сутички не стихають
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Адміністрація США в зв’язку з заворушеннями направляє в Портленд (штат Орегон) додаткову кількість співробітників федеральних правоохоронних органів. Про це повідомила в понеділок газета The Washington Post, зазначає УНН.
За її даними, минулого тижня Служба маршалів США прийняла рішення направити в Портленд сто своїх співробітників в якості підкріплення федеральним силам, які перебувають у будівлі місцевого суду. Прибувати в місто вони почали минулого четверга. У свою чергу міністерство внутрішньої безпеки, за інформацією видання, розглядає можливість відправки в Портленд 50 представників Служби митного і прикордонного контролю. Остаточне рішення з цього приводу поки не прийнято.
Заворушення не припинялися в Портленді в останні дні. Одна людина отримала ножові поранення під час протестів в ніч на суботу. Увечері в п’ятницю співробітники правоохоронних органів застосували спецзасоби для розгону протестувальників біля будівлі федерального суду.
Раніше в Портленд за рішенням адміністрації США були направлені співробітники федеральних силових відомств. Вони задіяні в розгоні учасників заворушень. Демократи в зв’язку з цим виступили з критикою на адресу президента США Дональда Трампа.
Масові протести і безлади почалися в багатьох містах США в кінці травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні задушливе захоплення. Всі четверо співробітників поліції були звільнені, їм пред’явлені звинувачення. Для наведення порядку до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США. Приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводилася комендантську годину.