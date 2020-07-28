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Протесты в США: власть планирует направить дополнительные федеральные силы в Портленд, столкновения не стихают

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Администрация США в связи с беспорядками направляет в Портленд (штат Орегон) дополнительное число сотрудников федеральных правоохранительных органов. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, отмечает УНН.

По ее данным, на прошлой неделе Служба маршалов США приняла решение направить в Портленд сто своих сотрудников в качестве подкрепления федеральным силам, находящимся у здания местного суда. Прибывать в город они начали в прошлый четверг. В свою очередь министерство внутренней безопасности, по информации издания, рассматривает возможность отправки в Портленд 50 представителей Службы таможенного и пограничного контроля. Окончательное решение на этот счет пока не принято.

Беспорядки не прекращались в Портленде в последние дни. Один человек получил ножевые ранения во время протестов в ночь на субботу. Вечером в пятницу сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона протестующих у здания федерального суда.

Ранее в Портленд по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они задействованы в разгоне участников беспорядков. Демократы в связи с этим выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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