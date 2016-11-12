Протести проти Д.Трампа не припиняються уже три дні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Виступаючі проти обрання Дональда Трампа наступним президентом США збираються третій вечір поспіль в декількох містах країни, щоб висловити свій протест, передає УНН з посиланням на Reuters.
Тисячі невдоволених суперечливою риторикою Д.Трампа щодо іммігрантів, мусульман і жінок вийшли на вулиці своїх міст з наступ темряви в п’ятницю. Як уточнює агентство основними осередками протестів стали Маямі, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта, Філадельфія і Портленд. Акції також пройшли в Вашингтоні та Лос-Анджелесі.
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Протестні акції в містах США почалися в середу, на наступний день після президентських виборах. У деяких містах, наприклад, в Лос-Анджелесі і Портленді, мирні демонстрації переросли в заворушення, поліція вжила відповідних заходів. Повідомляється, що за три дні поліція затримала кілька сотень людей.
Мітингувальники протестували проти виборів Д.Трампа зібралися в декількох американських містах і на третю ніч в п’ятницю.
У Майамі, кілька тисяч активістів пройшли по центру міста, кількома сотнями пробралися на шосе і зупинили рух в обох напрямках.
У Нью-Йорку, демонстранти знову зібралися в Парк Вашингтон-сквер і біля вежі Д.Трампа, де живе Республіканський президент.
Д.Трамп, який спочатку засудив американців, кажучи, що вони “підбурюють” ЗМІ, змінив курс і у своєму Twitter написав про об’єднання.