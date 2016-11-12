Протесты против Д.Трампа не прекращаются уже три дня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Выступающие против избрания Дональда Трампа следующим президентом США собираются третий вечер подряд в нескольких городах страны, чтобы выразить свой протест, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Тысячи недовольных противоречивой риторикой Д.Трампа в отношении иммигрантов, мусульман и женщин вышли на улицы своих городов с наступление темноты в пятницу. Как уточняет агентство основными очагами протестов стали Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта, Филадельфия и Портленд. Акции также прошли в Вашингтоне и Лос-Анджелесе.
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Протестные акции в городах США начались в среду, на следующий день после президентских выборах. В некоторых городах, например, в Лос-Анджелесе и Портленде, мирные демонстрации переросли в беспорядки, полиция приняла соответствующие меры. Сообщается, что за три дня полиция задержала несколько сотен человек.
В Майами, несколько тысяч активистов прошли по центру города, несколькими сотнями пробрались на шоссе и остановили движение в обоих направлениях.
В Нью-Йорке, демонстранты вновь собрались в Парк Вашингтон-сквер и у башни Д.Трампа, где живет Республиканский президент.
Д.Трамп, который сначала осудил американцев, говоря, что они "подстрекают" СМИ, изменил курс и в своем Twitter написал об объединении.