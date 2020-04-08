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Протас: рішення уряду про запровадження карантину юридично нікчемне

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. З формально-юридичної точки зору рішення Кабміну про запровадження карантинних заходів на всій території України є нікчемним. Таку думку в інтерв’ю УНН висловив Святослав Протас, який очолював Державну санітарно-епідеміологічну службу України 2014 — 2016 рр.

Карантин має оголошувати головний санітарний лікар, який за законом має очолювати вертикаль в системі виконавчої влади. Призначення Віктора Ляшка на посаду заступника міністра охорони здоров’я — головного державного санітарного лікаря України — ситуацію не виправляє.

“Скажімо так, держава і уряд зараз рятуються в тих умовах, які на сьогодні є. Якщо підійти, дійсно, з точки зору закону, то абсолютно всі ці рішення є нікчемними, тому що за законодавством головний санітарний лікар — це керівник центрального органу виконавчої влади, окремого органу, уповноваженого на здійснення функцій з реалізації політики у сфері санітарно-епідемічного благополуччя населення. Такого органу де-юре на сьогодні немає. Тому що рішенням уряду в 2017 році ця служба була ліквідована. Фактично, вона на сьогодні де-факто не існує, тому що там немає абсолютно працівників, але сам процес ліквідації також не завершено — служба юридично знаходиться у стані припинення, тому що там є ціла низка судових позовів, низка виконавчих проваджень, які унеможливлюють процес ліквідації”, — пояснив Протас.

На його думку, наразі не існує юридичних перепон призупинити рішенням уряду дію постанови про ліквідацію санепідслужби.

“І дійсно, якщо би влада хотіла перейти від слів до діла — таке рішення було би прийнято. Мені здається, що ці декларації робляться виключного для того, щоб заспокоїти населення і відволікти увагу — моє відчуття, що ніхто не збирається нічого відновлювати, а навпаки чекають, щоб пошвидше закінчилася епідемія, щоб закінчити оці свої варварські наміри зі знищення підрозділів і скорочення людей, які залишилися від колишньої санепідслужби”, — вважає Протас.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв’ю: “Святослав Протас: ми проковтнули, коли крали на армії — проковтнемо і крадіжки на епідемії”. 

Як повідомляв УНН, з 12 березня в Україні запровадили карантинні заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи, зокрема запроваджено обов’язкове перебування в масках в усіх громадських місцях.

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