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Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное

Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное

Киев  •  УНН

 • 27100 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. С формально-юридической точки зрения решение Кабмина о введении карантинных мероприятий на всей территории Украины является ничтожным. Такое мнение в интервью УНН высказал Святослав Протас, возглавлявший Государственную санитарно-эпидемиологическую службы Украины 2014 - 2016 гг.

Карантин должен объявлять главный санитарный врач, который по закону должен возглавлять вертикаль в системе исполнительной власти. Назначение Виктора Ляшко на должность заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Украины - ситуацию не исправляет.

"Скажем так, государство и правительство сейчас спасаются в тех условиях, которые сегодня есть. Если подойти, действительно, с точки зрения закона, то абсолютно все эти решения являются ничтожными, так как по законодательству главный санитарный врач - это руководитель центрального органа исполнительной власти, отдельного органа, уполномоченного на осуществление функций по реализации политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Такого органа де-юре на сегодня нет. Потому что решением правительства в 2017 году эта служба была ликвидирована. Фактически, она сегодня де-факто не существует, потому что там нет абсолютно работников, но сам процесс ликвидации также не завершен - служба юридически находится в состоянии прекращения, потому что там есть целый ряд судебных исков, ряд исполнительных производств, которые делают невозможным процесс ликвидации", - пояснил Протас.

По его мнению, сейчас не существует юридических препятствий приостановить решением правительства действие постановления о ликвидации санэпидслужбы.

"И действительно, если бы власть хотела перейти от слов к делу - такое решение было бы принято. Мне кажется, что эти декларации делаются исключительного для того, чтобы успокоить население и отвлечь внимание - мое ощущение, что никто не собирается ничего восстанавливать, а наоборот ждут, чтобы поскорее закончилась эпидемия, чтобы закончить эти свои варварские намерения по уничтожению подразделений и сокращение людей, оставшиеся от прежней санэпидслужбы", - считает Протас.

Больше читайте в эксклюзивном интервью: "Святослав Протас: мы проглотили, когда воровали на армии - проглотим и кражи на эпидемии".

Как сообщал УНН, с 12 марта в Украине ввели карантинные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усиленно ограничительные меры, в частности введено обязательное пребывание в масках во всех общественных местах.

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