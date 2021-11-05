Прощання з режисером Віталієм Малаховим відбудеться 8 листопада

Цитата

“Прощання з Віталієм Малаховим відбудеться у понеділок, 8 листопада, з 12:00 до 15:00 у Театрі на Подолі”, — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Віталій Малахов помер у четвер, 4 листопада. 26 жовтня режисера із сепсисом госпіталізували до лікарні. Він перебував у тяжкому стані в реанімації. Віталію мали імплантувати штучну нирку.

Додамо

Із 1987 року Віталій Малахов був художнім керівником Київського академічного драматичного театру на Подолі.

2008 року режисер здобув звання Народного артиста України та став лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка у галузі мистецтва.