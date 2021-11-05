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Прощание с режиссером Виталием Малаховым состоится 8 ноября

Киев • УНН

 • 21482 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Прощание с украинским режиссером, руководителем Театра на Подоле Виталием Малаховым состоится 8 ноября. Об этом сообщили на Facebook-странице Театра на Подоле, информирует УНН.

Прощание с режиссером Виталием Малаховым состоится 8 ноября

Цитата

“Прощание с Виталием Малаховым состоится в понедельник, 8 ноября, с 12:00 до 15:00 в Театре на Подоле”, — говорится в сообщении.

Напомним

Виталий Малахов умер в четверг, 4 ноября. 26 октября режиссера с сепсисом госпитализировали в больницу. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Виталию должны были имплантировать искусственную почку.

Добавим

С 1987 года Виталий Малахов был художественным руководителем Киевского академического драматического театра на Подоле.

В 2008 году режиссер получил звание Народного артиста Украины и стал лауреатом Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко в области искусства.

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