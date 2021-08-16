Прощання з мером Кривого Рогу Констянтином Павловим відбудеться у четвер

Цитата

“Кривий Ріг у скорботі і шанує пам’ять мера Костянтина Павлова. Попрощатися зможуть всі бажаючі. Винос тіла о 12.00. Похорони пройдуть на Центральному кладовищі. Для бажаючих поїхати від місця прощання на кладовище будуть надані автобуси. Сумуємо разом. Світла пам’ять”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

15 серпня ЗМІ і нардеп повідомили, що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбито.

Поліція відкрила провадження. Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.



Правоохоронці розглядають три версії загибелі Криворізького міського голови Костянтина Павлова, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.



Однак, правоохоронці не виключають і версію про доведення до самогубства.

За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде член партії “Слуга народу” Олександр Котляр.