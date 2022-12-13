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Прорив у термоядерному синтезі: у США вперше провели реакцію з позитивним виходом енергії

Прорив у термоядерному синтезі: у США вперше провели реакцію з позитивним виходом енергії

Київ • УНН

 • 1167233 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Американські вчені вперше успішно провели реакцію ядерного синтезу, що привело до чистої природи енергії. Про це йдеться в пресрелізі Мінэнерго США, передає УНН.

Деталі

За словами міністра енергетики США Дженніфер Гранхольм,  це видатне досягнення для дослідників і співробітників National Ignition Facility, що приведе до ще більшої кількості відкриттів.

За даними відомства, експеримент перевищив граничне значення термоядерного синтезу, спрямовуючи 2,05 мегаджоуля (МДж) енергії до мети, що у свою чергу призвело до 3,15 МДж вихідної енергії термоядерного синтезу та вперше продемонструвало фундаментальну наукову основу для інерційної термоядерної енергії (IFE).

Додамо

Вчені працюють над установками термоядерного синтезу з початку 1950-х років. У класичних ядерних реакторах для отримання енергії використовується реакція розпаду, в ході якої важких атомних ядер виходять більш легкі елементи. У термоядерних установках має, навпаки, відбуватися синтез більш важких атомних ядер із легших.

Така реакція схожа на те, що відбувається всередині зірок і в перспективі повинна дозволяти отримувати практично необмежену енергію. Однак для її протікання необхідно розігрівати матеріали до мільйонів градусів і знайти спосіб протягом тривалого часу утримувати їх у такому стані.

На це потрібно витрачати енергію, і експериментальні термоядерні установки витрачають її більше, ніж роблять. Вченим у Ліверморі вперше вдалося зробити більше, ніж витратити. Це не призведе до негайного створення робочих термоядерних установок, але показує, що їхня робота досяжна на практиці.

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