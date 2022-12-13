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Прорыв в термоядерном синтезе: в США впервые была проведена реакция с положительным выходом энергии

Прорыв в термоядерном синтезе: в США впервые была проведена реакция с положительным выходом энергии

Киев • УНН

 • 1167232 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Американские ученые впервые успешно провели реакцию ядерного синтеза, что привело к чистой природе энергии. Об этом говорится в прессрелизе Минэнерго США, передает УНН.

Детали

По словам министра энергетики США Дженнифер Гранхольм,  это выдающееся достижение для исследователей и сотрудников National Ignition Facility, что приведет к еще большему количеству открытий.

По данным ведомства, эксперимент превысил предельное значение термоядерного синтеза, направляя 2,05 мегаджоуля (МДж) энергии к цели, что в свою очередь привело к 3,15 МДж исходной энергии термоядерного синтеза и впервые продемонстрировало фундаментальную научную основу для инерционной термоядерной энергии (IFE).

Добавим

Ученые работают над установками термоядерного синтеза с начала 1950-х годов. В классических ядерных реакторах для получения энергии используется реакция распада, в ходе которой тяжелые атомные ядер получают более легкие элементы. В термоядерных установках должно, напротив, происходить синтез более тяжелых атомных ядер из более легких.

Такая реакция похожа на происходящее внутри звезд и в перспективе должна позволять получать практически неограниченную энергию. Однако для ее протекания необходимо разогревать материалы до миллионов градусов и найти способ длительное время удерживать их в таком состоянии.

На это нужно тратить энергию, и экспериментальные термоядерные установки тратят ее больше, чем производят. Ученым в Ливерморе впервые удалось сделать больше, чем потратить. Это не приведет к немедленному созданию рабочих термоядерных установок, но показывает, что их работа достижима на практике.

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