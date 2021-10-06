Пропаганда армії РФ серед кримчан: в Україні проведуть заочне розслідування щодо “керівника регіонального штабу Юнармії”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Прокуратура автономної республіки Крим та міста Севастополя отримала дозвіл на здійснення заочного розслідування стосовно “керівника регіонального штабу “Юнармії” міста Севастополя через пропаганду служби в армії РФ серед кримчан, та школярів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прокуратуру Криму.
Деталі
За інформацією прокуратури, підозрюваний у 2016 році очолив регіональний штаб дитячо-юнацького військово-патріотичного руху під патронажем Міністерства оборони РФ “Юнармія” міста Севастополя з метою пропаганди та агітації військової служби в армії Російської Федерації та здійснення підготовки по основах військової служби серед дітей.
Своїми діями “керівник штабу” порушив закони та звичаї війни, оскільки, пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена статтею 51(1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
Цитата
“Загалом, “керівник організації” ставить собі за мету “виростити покоління, здатне не тільки захищати вітчизну зі зброєю в руках, а й відстоювати інтереси Росії в мирних сферах”. Разом з тим, підозрюваний неодноразово здійснював виступи в засобах масової інформації задля популяризації “руху” та пропаганди участі дітей в ній”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
“Юнармія” - дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронажем Міністерства оборони РФ, який почав діяти на півострові після окупації.
Про створення центру на території окупованого Криму прес-служба російської Міноборони повідомила 3 лютого 2019 року. Зазначалося, що центр створено на базі міського Будинку офіцерів відповідно до рішення міністра оборони Росії. Там російські військові навчатимуть школярів поводитися зі зброєю.
У силовому відомстві стверджують, що “юні патріоти беруть участь в заняттях з збірки-розбирання автомата Калашникова АК-74, зі стройової підготовки та здачі нормативів з фізичної підготовки”. Також в ході занять з радіаційного, хімічного та біологічного захисту школярів вчили екіпіруватися в найкоротший час в загальновійськовий захисний костюм і протигаз.
16 червня 2021 року “керівнику” руху, який є громадянином України було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).