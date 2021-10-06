Пропаганда армии РФ среди крымчан: в Украине проведут заочное расследование в отношении "руководителя регионального штаба Юнармии"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Прокуратура автономной республики Крым и города Севастополя получила разрешение на осуществление заочного расследование в отношении "руководителя регионального штаба "Юнармии" города Севастополя из-за пропаганды службы в армии РФ среди крымчан, и школьников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру Крыма.
Детали
По информации прокуратуры, подозреваемый в 2016 году возглавил региональный штаб детско-юношеского военно-патриотического движения под патронажем Министерства обороны РФ "Юнармия" города Севастополя с целью пропаганды и агитации военной службы в армии Российской Федерации и осуществление подготовки по основам военной службы среди детей.
Своими действиями "руководитель штаба" нарушил законы и обычаи войны, поскольку, пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51 (1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.
Цитата
"В общем, "руководитель организации "ставит своей целью" вырастить поколение, способное не только защищать родину с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах". Вместе с тем, подозреваемый неоднократно совершал выступления в средствах массовой информации для популяризации "движения" и пропаганды участия детей в ней", - говорится в сообщении.
Добавим
"Юнармия" - детско-юношеский военно-патриотическое движение под патронажем Министерства обороны РФ, которое начало действовать на полуострове после оккупации.
О создании центра на территории оккупированного Крыма пресс-служба российской Минобороны сообщила 3 февраля 2019 года. Отмечалось, что центр создан на базе городского Дома офицеров в соответствии с решением министра обороны России. Там российские военные будут обучать школьников обращаться с оружием.
В силовом ведомстве утверждают, что "юные патриоты принимают участие в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке". Также в ходе занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников учили экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.
16 июня 2021 года "руководителю" движения, который является гражданином Украины было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).