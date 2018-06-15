Промоутер назвав терміни проведення бою Ломаченка після операції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Чемпіон світу по версії WBA у легкій ваговій категорії Василь Ломаченко не проводитиме майбутній бій до кінця літа, інформує УНН з посиланням на сайт Ringtv.
Промоутер українця Боб Арум розповів про пост операційний період Ломаченка та його прагнення провести якомога швидше наступний бій.
“Василь використовував свою руку, на якій проходила операція, буквально на наступний день після хірургічного втручання.Зазвичай на це йде три тижні. Потім він же відправився в Україну, де знаходиться і зараз. Сказав мені, що хоче битися вже в кінці серпня. Але ні, такого не буде. Можливе повернення плануємо на жовтень або листопад”, — заявив Арум.
Нагадаємо, що раніше Ломаченко прооперували плече. Підтримати українського боксера приїхали такі зірки світового шоу-бізнесу, як Сільвестр Сталоне і Арнольд Шварценеггер.