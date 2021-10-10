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Промоутер Джошуа офіційно заявив про реванш з Усиком

Промоутер Джошуа офіційно заявив про реванш з Усиком

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Бій-реванш британця Ентоні Джошуа з українцем Олександром Усиком може відбутися навесні. Про підготовку до бою заявив промоутер британського боксера Едді Хірн, повідомляє УНН.

Цитата

“Він (Джошуа — ред.) вже приступив до тренувань, активувавши пункт про реванш. Ми побачимо другий його бій з Усиком навесні”, — заявив Хірн.

Промоутер наголосив, що британець хоче швидше повернутися в гру і бій можливо відбудеться вже у березні.

Нагадаємо

Наприкінці вересня Усик переміг Джошуа з Великої Британії та відібрав у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Це був третій бій Усика у суперважкій вазі та перший за титул чемпіона світу. Тепер Усик та Джошуа, який у першому двобої захищав свої титули, мають зустрітися знову.

Українські Національні Новини

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