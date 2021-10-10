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Промоутер Джошуа официально заявил о реванше с Усиком

Промоутер Джошуа официально заявил о реванше с Усиком

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Бой-реванш британца Энтони Джошуа с Украинской Александр Усик может пройти весной. О подготовке к бою заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн, сообщает УНН.

Цитата

"Он (Джошуа - ред.) уже приступил к тренировкам, активировав пункт о реванше. Мы увидим второй его бой с Усиком весной", - заявил Хирный.

Промоутер подчеркнул, что британец хочет скорее вернуться в игру и бой возможно состоится уже в марте.

Напомним

В конце сентября Усик победил Джошуа из Великобритании и отобрал у него пояс чемпиона по версии WBA, WBO, IBF и IBO. Это был третий бой Усика в супертяжелом весе и первый за титул чемпиона мира. Теперь Усик и Джошуа, который в первом поединке защищал свои титулы, должны встретиться снова.

Украинские Национальные Новости

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