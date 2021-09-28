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Усик заявив про намір боротися за титул абсолютного чемпіона світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик заявив про своє бажання боротися за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Про це боксер заявив під час пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами українського чемпіона, якщо він переможе в реванші з Джошуа, то має намір зустрітися з переможцем бою, який пройде між британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером.

Цитата:

"Є чотири пояси. Четвертий - у Тайсона Ф'юрі. Розмови про об'єднання цих поясів можуть бути тільки після того, як Тайсон Ф'юрі відбоксує з Деонтеєм Вайлдером, і після нашого реваншу з Ентоні. Природно, дуже б хотілося провести об'єднувальний поєдинок, адже в суперважкій ваговій категорії цього не було вже протягом, якщо я не помиляюся, близько тридцяти років", - сказав Усик.

Додамо

Бій-реванш з українським боксером, чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик у британця Ентоні Джошуа намічений на лютий-березень наступного року.

Нагадаємо

25 вересня Олександр Усик в Лондоні переміг Ентоні Джошуа і став новим чемпіоном світу суперважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) і IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі - чемпіон WBC (Світова боксерська рада) у суперважкій вазі.

Після перемоги над Джошуа Усик піднявся до п'ятірки кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P). Завдяки виграшу над Джошуа Усик додав три сходинки і перемістився на першу сходинку генерації серед кращих "хевівейтеров". На другому місці розмістився Джошуа, трійку замкнув Ділліан Вайт з Великої Британії.

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