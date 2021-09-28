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Усик - Джошуа: бой-реванш намечен на февраль-март

Усик - Джошуа: бой-реванш намечен на февраль-март

Киев  •  УНН

 • 21398 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Бой-реванш с украинским боксером, чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик у британца Энтони Джошуа намечен на февраль-март следующего года. Об этом во время пресс-конференции заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Джошуа более двух недель решал, стоит ли отказываться от боя. Думал, не отказаться ли от пояса WBO. Что касается реванша, то он прописан в контракте и уже активирован стороной Джошуа. У нас есть ограничение по времени, когда должен состояться реванш. Это февраль-март", - заявил Красюк.

Добавим

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что "вернется" после потери титула чемпиона мира в супертяжелом весе в бою с украинцем Александром Усиком. В контракте британца с Усиком есть пункт о бое-реванше, и позже он подтвердил, что воспользуется им.

Напомним

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел поединок с британцем Энтони Джошуа. Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе.

После победы над Джошуа Усик поднялся в пятерку лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P). Благодаря выигрышу над Джошуа Усик добавил три ступеньки и переместился на первую строчку генерации среди лучших "хевивейтеров". На втором месте разместился Джошуа, тройку замкнул Диллиан Уайт из Великобритании.

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