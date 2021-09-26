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Джошуа прокомментировал поражение в бою с Усиком: хочет реванша

Джошуа прокомментировал поражение в бою с Усиком: хочет реванша

Киев  •  УНН

 • 40905 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что "вернется" после потери титула чемпиона мира в супертяжелом весе в бою с украинцем Александром Усиком, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Джошуа сказал, что "не видел в девятом раунде" после травмы глаза, полученной в субботнем 12-раундовом поединке с украинцем на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Его промоутер Эдди Хирн предположил, что его боец ​​мог сломать глазницу.

Цитата:

"Я не могу отступить и дуться - это трата времени", - сказал 31-летний Джошуа.

На вопрос после боя о том, что пошло не так, побежденный британец отметил: "Я ничего не видел в девятом раунде, на самом деле ничего не видел". "Это был хороший опыт, потому что в трудной ситуации вам просто нужно научиться контролировать себя, оставаться в курсе событий, а когда я начал ничего не видеть - это впервые произошло во время боя", - сказал Джошуа.

Хирн сказал, что Джошуа нужны будут "фундаментальные изменения", чтобы вернуть себе титулы WBA, WBO и IBF, которые он потерял в бою.

В контракте британца с Усиком есть пункт о матче-реванше, и позже он подтвердил, что воспользуется им.

Джошуа добавил: "Когда я шел обратно через туннель, я просто сказал себе: "Я готов вернуться в спортзал, я готов просто поработать".

"Сегодня был отличный урок. Я знаю, что мы можем смотреть на это с негативной точки зрения, но для себя я должен принять это как отличный урок... Я никогда не смотрю на противника. Я просто смотрю на себя и понимаю, где я ошибся. Так что дело не столько в том, что он сделал, а в тех возможностях, которые я ему дал. Это не столько он. Я просто собираюсь повернуться и посмотреть на себя и исправить свои ошибки", - отметил британский боксер.

"Я - животное другого типа... Я не собираюсь идти домой и плакать из-за этого, потому что это война. Это долгий процесс. Это не просто один бой и все... Я собираюсь вернуться, чтобы посмотреть, как я могу стать лучше. Сразу же, я уже посмотрел бой и подумал: "Я мог бы лучше", - отметил Джошуа.

Что было ранне

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел поединок с британцем Энтони Джошуа. Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе.

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжах по версиям WBA, IBF, WBO и IBO - Александр Усик дал сразу комментарий в ринге после победы над Джошуа, сказав: "Вы увидели не лучшего Усика. Я могу быть лучше".

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