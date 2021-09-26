Ви побачили не найкращого Усика: українець прокоментував бій з Джошуа

Цитата

За словами переможця, у нього та його команди не було в планах нокаутувати Джошуа. Також Усик зізнався, що очікував саме такого бою від опонента.

"Бій пройшов саме так, як я припускав. Було пару моментів від Ентоні, коли він затискав, але це незначні речі. Зупинити бій в 12-му раунді? Не було такого завдання. Спочатку я десь хотів це зробити, потрапив, кинувся, але потім мій тренерський штаб привів мене до тями.

Також він вважає, що у бою з Джошуа не був продемонстрований його максимальний рівень.

"Чи була це версія Усика? Ні. Ви побачили не найкращого Усика. Я можу бути краще", - сказав Усик відразу після бою.

Контекст

Усик переміг Джошуа за записками суддів.