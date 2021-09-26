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Вы увидели не лучшего Усика: украинец прокомментировал бой с Джошуа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Новоиспеченный чемпион мира в супертяжей по версиям WBA, IBF, WBO и IBO - Александр Усик, дал сразу комментарий в ринге после победы над Джошуа, сообщает УНН.

Цитата

По словам победителя, у него и его команды не было в планах нокаутировать Джошуа. Также Усик признался, что ожидал именно такого боя от оппонента.

“Бой прошел именно так, как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительные вещи. Остановить бой в 12-м раунде? Не было такой задачи. Сначала я где-то хотел это сделать, попал, бросился, но потом мой тренерский штаб привел меня в чувство.

Также он считает, что в бою с Джошуа ни был продемонстрирован его максимальный уровень.

“Была ли это версия Усика? Нет. Вы увидели не лучшего Усика. Я могу быть лучше”, — сказал Усик сразу после боя.

Контекст

Усик победил Джошуа по запискам судей.

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