Джошуа прокоментував поразку у бою з Усиком: хоче реваншу

Джошуа сказав, що "не бачив в дев'ятому раунді" після травми ока, отриманої в суботньому 12-раундовому поєдинку з українцем на стадіоні "Тоттенхем Хотспур". Його промоутер Едді Хірн припустив, що його боєць міг зламати очну ямку.

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"Я не можу відступити і дутися - це трата часу", - сказав 31-річний Джошуа.

На запитання після бою про те, що пішло не так, переможений британець зазначив: "Я нічого не бачив в дев'ятому раунді, насправді нічого не бачив". "Це був хороший досвід, тому що у важкій ситуації вам просто потрібно навчитися контролювати себе, залишатися в курсі подій, а коли я почав нічого не бачити - це вперше сталося під час бою", - сказав Джошуа.

Хірн сказав, що Джошуа потрібні будуть "фундаментальні зміни", щоб повернути собі титули WBA, WBO і IBF, які він втратив в бою.

У контракті британця з Усиком є ​​пункт про матч-реванш, і пізніше він підтвердив, що скористається ним.

Джошуа додав: "Коли я йшов назад через тунель, я просто сказав собі: "Я готовий повернутися в спортзал, я готовий просто попрацювати".

"Сьогодні був відмінний урок. Я знаю, що ми можемо дивитися на це з негативної точки зору, але для себе я повинен прийняти це як відмінний урок... Я ніколи не дивлюся на противника. Я просто дивлюся на себе і розумію, де я помилився. Так що справа не стільки в тому, що він зробив, а в тих можливостях, які я йому дав. Це не стільки він. Я просто збираюся повернутися і подивитися на себе і виправити свої помилки", - зазначив британський боксер.

"Я - тварина іншого типу... Я не збираюся йти додому і плакати через це, тому що це війна. Це довгий процес. Це не просто один бій і все... Я збираюся повернутися, щоб подивитися, як я можу стати краще. Відразу ж, я вже подивився бій і подумав: "Я міг би краще", - вказав Джошуа.

Що було раніше

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик провів поєдинок із британцем Ентоні Джошуа. Усик переміг Джошуа та став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Новоспечений чемпіон світу у суперважах за версіями WBA, IBF, WBO і IBO – Олександр Усик дав одразу коментар у ринзі після перемоги над Ентоні Джошуа, сказавши: "Ви побачили не найкращого Усика. Я можу бути краще".