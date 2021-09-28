Усик - Джошуа: бій-реванш намічений на лютий-березень

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"Джошуа більше двох тижнів вирішував, чи варто відмовлятися від бою. Думав, чи не відмовитися від пояса WBO. Що стосується реваншу, то він прописаний у контракті і вже активований стороною Джошуа. У нас є обмеження по часу, коли має відбутися реванш. Це лютий-березень", - заявив Красюк.

Додамо

Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що "повернеться" після втрати титулу чемпіона світу в суперважкій вазі в бою з українцем Олександром Усиком. У контракті британця з Усиком є ​​пункт про бій-реванш, і пізніше він підтвердив, що скористається ним.

Нагадаємо

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик провів поєдинок з британцем Ентоні Джошуа. Усик переміг Джошуа і став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Після перемоги над Джошуа Усик піднявся до п'ятірки кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P). Завдяки виграшу над Джошуа Усик додав три сходинки і перемістився на першу сходинку генерації серед кращих "хевівейтерів". На другому місці розмістився Джошуа, трійку замкнув Ділліан Вайт з Великої Британії.