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Усик заявил о намерении бороться за титул абсолютного чемпиона мира

Усик заявил о намерении бороться за титул абсолютного чемпиона мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил о своем желании бороться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом боксер заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам украинского чемпиона, если он победит в реванше с Джошуа, то намерен встретиться с победителем боя, который пройдет между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Цитата:

"Есть четыре пояса. Четвертый - у Тайсона Фьюри. Разговоры об объединении этих поясов могут быть только после того, как Тайсон Фьюри отбоксирует с Деонтеем Уайлдером, и после нашего реванша с Энтони. Естественно, очень бы хотелось провести объединительный поединок, так как в супертяжелой весовой категории этого не было уже на протяжении, если я не ошибаюсь, около тридцати лет", - сказал Усик.

Добавим

Бой-реванш с украинским боксером, чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком у британца Энтони Джошуа намечен на февраль-март следующего года.

Напомним

25 сентября Александр Усик в Лондоне победил Джошуа и стал новым чемпионом мира супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри - чемпион WBC (Всемирный боксёрский совет) в супертяжелом весе.

После победы над Джошуа Усик поднялся в пятерку лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P). Благодаря выигрышу над Джошуа Усик добавил три ступеньки и переместился на первую строчку генерации среди лучших "хевивейтеров". На втором месте разместился Джошуа, тройку замкнул Диллиан Уайт из Великобритании.

Украинские Национальные Новости

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