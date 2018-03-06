Прокуратура заперечила переслідування Ісламського культурного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Прокуратура Києва спростувала інформацію про нібито переслідування Ісламського культурного центру. У відомстві зазначили, що обшуки у цьому Центрі відбувалися за рішенням суду, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної прокуратури.
“Інформація, поширена у деяких ЗМІ, про нібито переслідування релігійних організацій з боку столичної прокуратури не відповідає дійсності. Звертаємо увагу, що слідчі дії, які були проведені 6 березня 2018 року у приміщенні одного з релігійних Центрів, відбулися на підставі ухвал Подільського районного суду м.Києва та у чіткій відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України”, — наголосили у прокуратурі.
При цьому, зазначили у відомстві, проведення усіх слідчих дій відбувалося із застосуванням відеофіксації, у присутності понятих та з урахуванням правил внутрішнього розпорядку вказаного Центру.
“Зауважуємо, що зазначені слідчі дії спрямовані на виявлення та розкриття можливих неправомірних дій окремих громадян та жодним чином не стосуються діяльності Центру як громадської чи організації”, — сказали у прес-службі прокуратури.
Також у прокуратурі наголосили, що органи столичної прокуратури з повагою ставляться до діяльності усіх релігійних організацій, зареєстрованих на території України, і будь-які звинувачення у дискредитації чи переслідуванні їхньої діяльності є безпідставними та необґрунтованими.
Нагадаємо, співробітники СБУ за дорученням прокурори провели обшук в Ісламському культурному центрі Києва і вилучили окремі примірники літератури, які можуть нести пропагування насильства та нетерпимості.
Водночас на своїй сторінці у Facebook муфтій Саід Ісмагілов написав, що під час обшуку охоронцю заборонили здійснити телефонний дзвінок, покликати інших понятих, викликати співробітників Ісламського культурного центру.