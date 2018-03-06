Прокуратура заперечила переслідування Ісламського культурного центру

КИЇВ. 6 березня. УНН. Прокуратура Києва спростувала інформацію про нібито переслідування Ісламського культурного центру. У відомстві зазначили, що обшуки у цьому Центрі відбувалися за рішенням суду, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної прокуратури.