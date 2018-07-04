Прокуратура вимагає припинити житлове будівництво поблизу аеропорту “Київ”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Прокуратура Київської області вимагає скасувати рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради, яким затверджено містобудівну документацію на будівництво житлового комплексу на приаеродромній території міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни), незважаючи на те, що на вказаних ділянках було дві авіаційні події внаслідок яких загинуло 53 людини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“Прокуратурою Київської області установлено, що Софіївсько-Борщагівська сільська рада Києво-Святошинського району затвердила містобудівну документацію, яка стала основою для видачі відділом містобудування та архітектури Києво-Святошинської райдержадміністрації та Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в області дозвільних документів на будівництво семи 10-поверхових будинків із загальною площею квартир майже 38 тисяч м²”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, розташування зазначених об’єктів житлового будівництва на загальній площі 48 га, є перешкодою на приаеродромній території аеродрому “Київ” (Жуляни).
Окрім цього, за інформацією Державіаслужби України в зоні спірного детального плану забудови території було дві авіаційні події, які відбулися у 1976 та 2007 роках, внаслідок яких загинуло 53 людини.
Відповідно до вимог міжнародного та національного законодавства аеродроми є об’єктами підвищеної небезпеки, навколо яких, в залежності від класу аеродрому, визначається приаеродромна територія — обмежена місцевість навколо аеродрому, над якою здійснюється маневрування повітряних суден. Для неї встановлені спеціальні вимоги до розташування різних об’єктів, а їх висотне положення контролюється, виходячи із умови безпеки зльоту та посадки.
Зважаючи на виявлені порушення, прокуратурою Київської області до Київського окружного адміністративного суду пред’явлено 8 позовів про скасування рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради про затвердження детального плану забудови площею 48 га, а також дозвільних документів на будівництво семи житлових будинків на приаеродромній території.
Як повідомляв УНН, у Державному музеї авіації показали фото літака, який в аеропорту “Київ” (Жуляни) при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.