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Прокуратура требует прекратить жилищное строительство вблизи аэропорта "Киев"

Киев  •  УНН

 • 8120 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Прокуратура Киевской области требует отменить решение Софиевско-Борщаговского сельского совета, которым утверждено градостроительную документацию на строительство жилого комплекса на приаэродромной территории международного аэропорта “Киев” (Жуляны), несмотря на то, что на указанных участках было два авиационных происшествия в результате которых погибли 53 человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

“Прокуратурой Киевской области установлено, что Софиевско-Борщаговская сельсовет Киево-Святошинского района утвердила градостроительную документацию, которая стала основой для выдачи отделом градостроительства и архитектуры Киево-Святошинской райгосадминистрации и Департаментом Государственной архитектурно-строительной инспекции в области разрешительных документов на строительство семи 10-этажных домов с общей площадью квартир почти 38 тыс. м²”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, расположение указанных объектов жилищного строительства на общей площади 48 га, является препятствием на приаэродромной территории аэродрома “Киев” (Жуляны).

Кроме этого, по информации Госавиаслужбы Украины в зоне спорного детального плана застройки территории было два авиационных события, которые произошли в 1976 и 2007 годах, в результате которых погибли 53 человека.

В соответствии с требованиями международного и национального законодательства аэродромы являются объектами повышенной опасности, вокруг которых, в зависимости от класса аэродрома, определяется приаэродромной территории — ограниченная местность вокруг аэродрома, над которой осуществляется маневрирование воздушных судов. Для нее установлены специальные требования к расположению различных объектов, а их высотное положение контролируется, исходя из условия безопасности взлета и посадки.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой Киевской области в Киевский окружной административный суд предъявлено 8 исков об отмене решения Софиевско-Борщаговского сельского совета об утверждении детального плана застройки площадью 48 га, а также разрешительных документов на строительство семи жилых домов на приаэродромной территории.

Как сообщал УНН, в Государственном музее авиации показали фото самолета в аэропорту “Киев” (Жуляны) при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.

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