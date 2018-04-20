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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через смерть 22-річного ув'язненого в Лук'янівському СІЗО відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом смерті 22-річного ув'язненого Київського слідчого ізолятора за статтею "неналежне надання медичної допомоги". Про це повідомив на прес-конференції начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури України В'ячеслав Свірець, передає кореспондент УНН.

Через смерть 22-річного ув'язненого в Лук'янівському СІЗО відкрили провадження

“За фактом смерті у Лук’янівському СІЗО порушено кримінальне провадження за статтею 140 (ККУ) — неналежне надання медичної допомоги. Після експертиз можна буде щось більш детально казати”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, засуджений, який утримувався у Київському слідчому ізоляторі, помер в реанімації столичної клінічної лікарні.

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