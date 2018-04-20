Через смерть 22-річного ув'язненого в Лук'янівському СІЗО відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом смерті 22-річного ув'язненого Київського слідчого ізолятора за статтею "неналежне надання медичної допомоги". Про це повідомив на прес-конференції начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи Генеральної прокуратури України В'ячеслав Свірець, передає кореспондент УНН.
“За фактом смерті у Лук’янівському СІЗО порушено кримінальне провадження за статтею 140 (ККУ) — неналежне надання медичної допомоги. Після експертиз можна буде щось більш детально казати”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, засуджений, який утримувався у Київському слідчому ізоляторі, помер в реанімації столичної клінічної лікарні.