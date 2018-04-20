По факту смерти 22-летнего заключенного в Лукьяновском СИЗО открыли производство

"По факту смерти в СИЗО возбуждено уголовное производство по статье 140 (УК) - ненадлежащее оказание медицинской помощи. После экспертиз можно будет что-то более подробно говорить", - сказал он.

Как сообщал УНН, осужденный, содержащийся в Киевском следственном изоляторе, умер в реанимации столичной клинической больницы.