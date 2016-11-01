Прокуратура в Івано-Франківську викрила розтрату бюджетних коштів у майже 200 тис. грн

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26954 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 56663 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 72152 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 142050 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204678 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192345 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212604 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197209 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152726 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153737 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
88 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 9559 перегляди

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів

2 квітня, 19:39 • 7715 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 11248 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 7842 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 10525 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 484704 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319976 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381858 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493973 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737761 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125160 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184692 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127400 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162108 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185313 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Прокуратура в Івано-Франківську викрила розтрату бюджетних коштів у майже 200 тис. грн

Прокуратура в Івано-Франківську викрила розтрату бюджетних коштів у майже 200 тис. грн

Київ • УНН

 • 11079 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 1 листопада. УНН. Івано-Франківська місцева прокуратура повідомила про підозру 46-річному приватному підприємцю, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Установлено, що вказаний підприємець з метою заволодіння бюджетними коштами під час проведення процедури закупівлі подав пропозицію конкурсних торгів за завищеною на майже 200 тис. грн вартістю предмета закупівлі. При цьому зловмисник не вказав дефекти об’єкта закупівлі.

У подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд. За вказане правопорушення йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКримінал та НППодії
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38