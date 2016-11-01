Прокуратура в Івано-Франківську викрила розтрату бюджетних коштів у майже 200 тис. грн
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 1 листопада. УНН. Івано-Франківська місцева прокуратура повідомила про підозру 46-річному приватному підприємцю, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Установлено, що вказаний підприємець з метою заволодіння бюджетними коштами під час проведення процедури закупівлі подав пропозицію конкурсних торгів за завищеною на майже 200 тис. грн вартістю предмета закупівлі. При цьому зловмисник не вказав дефекти об’єкта закупівлі.
У подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд. За вказане правопорушення йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.