Прокуратура в Ивано-Франковске разоблачила растрату бюджетных средств почти что на 200 тыс. грн

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15 марта, 19:03 • 114983 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165932 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137538 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130025 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112624 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105361 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101352 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 1 ноября. УНН. Ивано-Франковская городская прокуратура сообщила о подозрении 46-летнему частному предпринимателю, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что указанный предприниматель с целью завладения бюджетными средствами при проведении процедуры закупки подал предложение конкурсных торгов по завышенной почти на 200 тыс. грн стоимости предмета закупки. При этом злоумышленник не указал дефекты объекта закупки.

В дальнейшем денежными средствами распорядился по своему усмотрению. За указанное правонарушение ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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