Прокуратура в Ивано-Франковске разоблачила растрату бюджетных средств почти что на 200 тыс. грн
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 1 ноября. УНН. Ивано-Франковская городская прокуратура сообщила о подозрении 46-летнему частному предпринимателю, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Установлено, что указанный предприниматель с целью завладения бюджетными средствами при проведении процедуры закупки подал предложение конкурсных торгов по завышенной почти на 200 тыс. грн стоимости предмета закупки. При этом злоумышленник не указал дефекты объекта закупки.
В дальнейшем денежными средствами распорядился по своему усмотрению. За указанное правонарушение ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.