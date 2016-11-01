Прокуратура в Ивано-Франковске разоблачила растрату бюджетных средств почти что на 200 тыс. грн

Установлено, что указанный предприниматель с целью завладения бюджетными средствами при проведении процедуры закупки подал предложение конкурсных торгов по завышенной почти на 200 тыс. грн стоимости предмета закупки. При этом злоумышленник не указал дефекты объекта закупки.

В дальнейшем денежными средствами распорядился по своему усмотрению. За указанное правонарушение ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.