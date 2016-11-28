Прокуратура поставить питання перед судом про недостовірність свідчень В.Януковича – О.Донський

"Враховуючи той допит, який пройшов, я впевнений, що ми зможемо перед судом поставити питання про недостовірність його показань, оскільки саме елементарні речі, які б дозволили конкретизувати певні моменти, він або не відповів на них, або відверто збрехав. Тобто, повідомив інформацію, яка не відповідає дійсності", - сказав прокурор.

За словами О.Донського, таким чином прокуратура зможе спростувати ту інформацію, яка наведена В.Януковичем під час допиту і поставить, при оцінці цього доказу судом, питання про його недостовірність.

Нагадаємо, 28 листопада суд у справі екс-беркутівців допитав екс-президента України Віктора Януковича.

Після допиту екс-президента, Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення допиту у режимі відеозв’язку свідка у справі екс-беркутівців колишнього екс-командувача Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка на 2 грудня.