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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Прокуратура поставит вопрос перед судом о недостоверности показаний В.Януковича - А.Донской

Киев • УНН

 • 9733 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Прокуратура поставит перед судом вопрос о недостоверности показаний экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля, поскольку он не конкретизировал определенные моменты и сообщил информацию, не соответствующую действительности. Об этом сказал после видеодопроса В.Януковича прокурор Алексей Донской, передает корреспондент УНН.

Прокуратура поставит вопрос перед судом о недостоверности показаний В.Януковича - А.Донской

"Учитывая тот допрос, который прошел, я уверен, что мы сможем перед судом поставить вопрос о недостоверности его показаний, поскольку именно элементарные вещи, которые бы позволили конкретизировать некоторые моменты, он или не ответил на них, или откровенно соврал. То есть, сообщил информацию, которая не соответствует действительности", - сказал прокурор.

По словам А.Донского, таким образом прокуратура сможет опровергнуть ту информацию, которая представлена В.​​Януковичем во время допроса и поставит, при оценке этого доказательства судом, вопроса о недостоверности.

Напомним, 28 ноября суд по делу экс-беркутовцев допросил экс-президента Украины Виктора Януковича.

После допроса экс-президента, Святошинский районный суд Киева принял решение о назначении допроса в режиме видеосвязи свидетеля по делу экс-беркутовцев бывшего экс-командующего Внутренних войск МВД Станислава Шуляка на 2 декабря.

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