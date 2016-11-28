Прокуратура поставит вопрос перед судом о недостоверности показаний В.Януковича - А.Донской

"Учитывая тот допрос, который прошел, я уверен, что мы сможем перед судом поставить вопрос о недостоверности его показаний, поскольку именно элементарные вещи, которые бы позволили конкретизировать некоторые моменты, он или не ответил на них, или откровенно соврал. То есть, сообщил информацию, которая не соответствует действительности", - сказал прокурор.

По словам А.Донского, таким образом прокуратура сможет опровергнуть ту информацию, которая представлена В.​​Януковичем во время допроса и поставит, при оценке этого доказательства судом, вопроса о недостоверности.

Напомним, 28 ноября суд по делу экс-беркутовцев допросил экс-президента Украины Виктора Януковича.

После допроса экс-президента, Святошинский районный суд Киева принял решение о назначении допроса в режиме видеосвязи свидетеля по делу экс-беркутовцев бывшего экс-командующего Внутренних войск МВД Станислава Шуляка на 2 декабря.