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Прокуратура почала розслідування за фактом обстрілу Нью-Йорка, під час якого троє людей дістали поранення

Прокуратура почала розслідування за фактом обстрілу Нью-Йорка, під час якого троє людей дістали поранення

Київ • УНН

 • 24863 перегляди

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом авіаудару по селищу Нью-Йорк в Донецьку, який, за повідомленнями, був здійснений російською армією 15 січня, в результаті якого постраждали троє українців.

Донецька обласна прокуратура почала досудове розслідування у провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни у справі обстрілу села Нью-Йорк на Донеччині 15 січня, де троє українців зазнали поранень. Про це повідомили у телеграм-каналі обласної прокуратури, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 15 січня о 18:00 армія рф цинічно завдала авіаудару по багатоквартирних будинках в смт Нью-Йорк м. Торецька.

Внаслідок влучання засобу ураження отримала осколкові поранення 62-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на вулиці.

Також тілесні ушкодження дістали чоловіки 66 та 68 років. Одного з них уламки ворожого снаряду дістали у власній оселі, а другий намагався пересидіти обстріл у підвалі.

Постраждалих доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. За наявною на теперішній час інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди. Остаточна кількість постраждалих з’ясовується

йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці встановлюють тип озброєння, яке застосував ворог.

Донеччина: окупанти поцілили ракетою по житловому будинку у Нью-Йорку, троє людей поранено, ще 5 - під завалами15.01.24, 20:58 • 27697 переглядiв

Лілія Подоляк

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