Прокуратура почала розслідування за фактом обстрілу Нью-Йорка, під час якого троє людей дістали поранення
Київ • УНН
Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом авіаудару по селищу Нью-Йорк в Донецьку, який, за повідомленнями, був здійснений російською армією 15 січня, в результаті якого постраждали троє українців.
Донецька обласна прокуратура почала досудове розслідування у провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни у справі обстрілу села Нью-Йорк на Донеччині 15 січня, де троє українців зазнали поранень. Про це повідомили у телеграм-каналі обласної прокуратури, передає УНН.
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Зазначається, що 15 січня о 18:00 армія рф цинічно завдала авіаудару по багатоквартирних будинках в смт Нью-Йорк м. Торецька.
Внаслідок влучання засобу ураження отримала осколкові поранення 62-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на вулиці.
Також тілесні ушкодження дістали чоловіки 66 та 68 років. Одного з них уламки ворожого снаряду дістали у власній оселі, а другий намагався пересидіти обстріл у підвалі.
Постраждалих доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. За наявною на теперішній час інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди. Остаточна кількість постраждалих з’ясовується
Також правоохоронці встановлюють тип озброєння, яке застосував ворог.
Донеччина: окупанти поцілили ракетою по житловому будинку у Нью-Йорку, троє людей поранено, ще 5 - під завалами15.01.24, 20:58 • 27697 переглядiв