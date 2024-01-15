Прокуратура начала расследование по факту обстрела Нью-Йорка, во время которого три человека получили ранения

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в производстве по факту нарушения законов и обычаев войны по делу обстрела села Нью-Йорк в Донецкой области 15 января, где трое украинцев получили ранения. Об этом сообщили в телеграмм-канале областной прокуратуры, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 15 января в 18:00 армия рф цинично нанесла авиаудар по многоквартирным домам в пгт Нью-Йорк г. Торецка.

В результате попадания средства поражения получила осколочные ранения 62-летняя женщина, которая на момент атаки находилась на улице.

Также телесные повреждения получили мужчины 66 и 68 лет. Одного из них осколки вражеского снаряда получили в собственном доме, а второй пытался пересидеть обстрел в подвале.

Пострадавших доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. По имеющейся в настоящее время информации, под завалами еще могут находиться люди. Окончательное количество пострадавших выясняется говорится в сообщении.

Также правоохранители устанавливают тип вооружения, которое применил враг.

Донецкая область: оккупанты попали ракетой по жилому дому в Нью-Йорке, три человека ранены, еще 5 - под завалами