Прокуратура начала расследование по факту обстрела Нью-Йорка, во время которого три человека получили ранения
Киев • УНН
Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту авиаудара по поселку Нью-Йорк в Донецке, который, по сообщениям, был осуществлен российской армией 15 января, в результате которого пострадали трое украинцев.
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в производстве по факту нарушения законов и обычаев войны по делу обстрела села Нью-Йорк в Донецкой области 15 января, где трое украинцев получили ранения. Об этом сообщили в телеграмм-канале областной прокуратуры, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 15 января в 18:00 армия рф цинично нанесла авиаудар по многоквартирным домам в пгт Нью-Йорк г. Торецка.
В результате попадания средства поражения получила осколочные ранения 62-летняя женщина, которая на момент атаки находилась на улице.
Также телесные повреждения получили мужчины 66 и 68 лет. Одного из них осколки вражеского снаряда получили в собственном доме, а второй пытался пересидеть обстрел в подвале.
Пострадавших доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. По имеющейся в настоящее время информации, под завалами еще могут находиться люди. Окончательное количество пострадавших выясняется
Также правоохранители устанавливают тип вооружения, которое применил враг.
Донецкая область: оккупанты попали ракетой по жилому дому в Нью-Йорке, три человека ранены, еще 5 - под завалами15 январь 2024, 18:58 • 18457 просмотров
Прокуратура начала расследование по факту обстрела Нью-Йорка, во время которого три человека получили ранения
Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту авиаудара по поселку Нью-Йорк в Донецке, который, по сообщениям, был осуществлен российской армией 15 января, в результате которого пострадали трое украинцев.
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