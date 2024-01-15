Донецкая область: оккупанты попали ракетой по жилому дому в Нью-Йорке, три человека ранены, еще 5 - под завалами

Оккупанты сбросили на Нью-Йорк две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку. Как сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, три человека ранены, еще 5 находятся под завалами, передает УНН.

Три человека ранены, еще 5 находятся под завалами - таковы предварительные последствия удара по Нью-Йорку. Россияне сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку - в доме обвалился подъезд, под руинами находятся люди - сообщил Филашкин.

По его словам, на месте работают представители власти, спасатели и полиция - решают вопрос разбора завалов.

"Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже", - резюмировал Филашкин.