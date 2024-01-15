Донеччина: окупанти поцілили ракетою по житловому будинку у Нью-Йорку, троє людей поранено, ще 5 - під завалами
Київ • УНН
Ракетний удар окупантів по Нью-Йорку призвів до того, що три людини отримали поранення, а п'ятеро опинилися під завалами після того, як дві бомби були скинуті на триповерховий будинок.
Окупанти скинули на Нью-Йорк дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами, передає УНН.
Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку. Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди
За його словами, на місці працюють представники влади, рятувальники та поліція — вирішують питання розбору завалів.
"Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше", - резюмував Філашкін.