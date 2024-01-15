Донеччина: окупанти поцілили ракетою по житловому будинку у Нью-Йорку, троє людей поранено, ще 5 - під завалами

Окупанти скинули на Нью-Йорк дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами, передає УНН.

Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами — такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку. Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку — у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди