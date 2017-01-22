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Прокуратура планує у лютому завершити слідство у справі В.Януковича стосовно держзради

Прокуратура планує у лютому завершити слідство у справі В.Януковича стосовно держзради

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Генеральна прокуратура України планує у лютому завершити слідство у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв'ю 1+1, передає УНН

"Я сподіваюся на добросовісність адвокатів. Тобто в лютому ми завершимо слідство, коротке ознайомлення і початок судового процесу. В цьому ми будемо робити все не для того, щоб було швидше, а для того, щоб було якісно", - заявив Ю.Луценко.

Також він додав, що розслідування буде проводитися виключно у правовій площині.

"Ця справа, безумовно, буде предметом оскарження міжнародних інстанцій. Ми це розуміємо і тому робимо все виключно за буквою закону буквально до кожної коми", - додав Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, суд дозволив заочне слідство у справі В.Януковича.

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Українські Національні Новини

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