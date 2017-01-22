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Прокуратура планирует в феврале завершить следствие по делу В.Януковича относительно госизмены

Прокуратура планирует в феврале завершить следствие по делу В.Януковича относительно госизмены

Киев • УНН

 • 10025 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины планирует в феврале завершить следствие в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью 1 + 1, передает УНН.

"Я надеюсь на добросовестность адвокатов. То есть в феврале мы завершим следствие, короткое знакомство и начало судебного процесса. В этом мы будем делать все не для того, чтобы было быстрее, а для того, чтобы было качественно", - заявил Луценко.

Также он добавил, что расследование будет проводиться исключительно в правовой плоскости.

"Это дело, безусловно, будет предметом обжалования в международных инстанциях. Мы это понимаем и поэтому делаем все исключительно по букве закона буквально до каждой запятой", - добавил Луценко.

Как сообщал УНН, суд разрешил заочное следствие по делу В.Януковича.

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