Прокуратура підготувала клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу ексзаступнику Кличка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прокуратура підготувала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу ексзаступнику голови КМДА Володимиру Слончаку, якого підозрюють в нападі на патрульного. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Наразі до суду підготовлено клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідчі дії тривають",- йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, поліцейські столиці повідомили про підозру тепер вже екс-заступнику голови КМДА Володимиру Слончаку за фактом нападу на патрульного.
Нагадаємо, що вчора ввечері до столичної поліції надійшла інформація від патрульного поліцейського щодо протиправних дій відносно нього під час виконання службових обов’язків.
Поліцейські затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився — заступник голови Київської міської державної адміністрації, 1984 року народження.