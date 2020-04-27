Прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании меры пресечения экс-заместителю Кличко

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 2889 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 7446 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 49367 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 91946 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103948 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129890 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129924 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122093 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании меры пресечения экс-заместителю Кличко

Прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании меры пресечения экс-заместителю Кличко

Киев  •  УНН

 • 12291 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Прокуратура подготовила в суд ходатайство об избрании меры пресечения экс-заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку, которого подозревают в нападении на патрульного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Сейчас в суд подготовлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полицейские столицы сообщили о подозрении теперь уже экс-заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку по факту нападения на патрульного.

Напомним, что вчера вечером столичной полиции поступила информация от патрульного полицейского относительно противоправных действий в отношении него при исполнении служебных обязанностей.

Полицейские задержали нападавшего в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, 1984 года рождения.

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